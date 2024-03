OM ‍: Samuel Gigot, une blessure bête, des conséquences graves

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Jean-Louis Gasset l'a reconnu en conférence de presse, Samuel Gigot pourrait être absent plus longtemps que prévu. Le capitaine de l'OM souffre à l'épaule.

Victime d'un pépin plutôt bête, puisque c'est son propre coéquipier Pape Gueye qui l'a touché du pied à l'épaule, alors qu'il était au sol dimanche dernier contre Montpellier, Samuel Gigot n'est pas sorti indemne de cet incident. En effet, le défenseur de l'Olympique de Marseille souffre d'une entorse acromio-claviculaire, une blessure habituellement réservée aux rugbymen, aux cyclistes ou bien encore aux skieurs souvent lors de chute. Résultat, Samuel Gigot est déjà officiellement forfait pour le déplacement qu'effectue l'équipe de Jean-Louis Gasset samedi soir à Clermont.

Jean-Louis Gasset annonce le forfait de Samuel Gigot pour le match de demain face à Clermont. 🤕❌#CF63OM #TeamOM pic.twitter.com/NGXqqUqJOu — Infos OM (@InfosOM_) March 1, 2024

Il s'agit d'une première mauvaise nouvelle pour l'entraîneur de l'OM. Mais ce dernier a reconnu que l'absence du capitaine marseillais pourrait durer plus longtemps que l'Olympique de Marseille le pensait. « Gigot est forfait, son absence sera plus longue que prévu », a reconnu le successeur de Gennaro Gattuso, qui laisse clairement penser que l'ancien joueur du Spartak Moscou pourrait être absent lors de la réception de Villarreal jeudi prochain au Vélodrome en Europa League et même plusieurs matchs. Le technicien phocéen n'a cependant pas voulu donner de date exacte pour le retour de celui qui avait pesé lourd dans la qualification de l'OM contre Donetsk.