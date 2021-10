OM : Sampaoli veut la Ligue des Champions avec Arturo Vidal

Dans : OM.

Par Baptiste Mulatier

Jorge Sampaoli n’a pas oublié Arturo Vidal, bien au contraire. L’entraîneur de l’OM prévoit de jouer la Ligue des champions et d’attirer le milieu de l’Inter, pour en faire une grande figure du club.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’Olympique de Marseille fin février, le nom d’Arturo Vidal circule régulièrement parmi les rumeurs autour du club de la cité phocéenne. L’entraîneur argentin et le milieu chilien ont réalisé des miracles ensemble, en remportant la Copa America en 2015, à domicile. La toute première pour ce pays en 99 ans d’existence du tournoi. Les deux hommes ont noué une relation forte. Et Jorge Sampaoli aimerait retrouver son soldat. Selon les informations d’AS Chili, le tacticien de l’OM n’a pas abandonné l’idée d’attirer Arturo Vidal au Vélodrome. Au contraire, il a de grands projets pour le joueur de l’Inter, en fin de contrat en juin 2022. L’ancien sélectionneur de l’Argentine veut profiter du fait qu’Arturo Vidal se retrouve libre dans quelques mois. A l’Inter, il est barré par la concurrence d’Hakan Calhanoglu et de Nicolo Barella. Toujours indispensable en sélection, il n’a démarré qu’un match en tant que titulaire, contre le Sheriff Tiraspol en Ligue des champions (3-1). Il a inscrit un but et délivré une passe décisive.

Sampaoli compte sur une qualification en Ligue des champions pour convaincre Vidal

Quand il est épargné par les blessures, qui l’ont éloigné des terrains pour quatre matchs ces dernières semaines, Arturo Vidal a encore de belles choses à offrir. Jorge Sampaoli en a conscience. Il veut en faire un symbole de l’OM, en donnant encore un peu plus de visibilité au club avec l'arrivée d'une star. L’entraîneur argentin a assuré à son ancien lieutenant qu’il jouerait un grand rôle en cas de venue à Marseille. Il veut profiter de son expérience et de sa détermination. Jorge Sampaoli a prévu de jouer la Ligue des champions, un facteur quasi indispensable pour attirer l’ancien joueur du Barça. Arturo Vidal veut lui continuer en Europe avant de retourner en Amérique du Sud pour sa fin de carrière. A 34 ans, il estime pouvoir performer dans un grand championnat encore une ou deux saisons. L’OM sait ce qu’il lui reste à faire pour signer la star du Chili. Le mariage pourrait être explosif et magnifique entre les deux parties.