L'OM est nul, Nabil Djellit détruit Marseille

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est logiquement incliné (0-2) ce dimanche en match de préparation face à l'AC Milan. A quelques jours de la reprise de la Ligue 1, les Phocéens inquiètent.

A Marseille, l'heure est aux doutes. Depuis l'arrivée d'Igor Tudor, l'OM peine à convaincre. Pire, le groupe phocéen se montre fébrile et sans génie. Ce dimanche au Stade Vélodrome, l'OM a coulé face à l'AC Milan. Les Lombards ont rapidement fait la différence pour ensuite gérer leur avance. Une défaite logique et implacable qui ne rassure pas les fans et observateurs du club marseillais, qui plus est avant le retour de l'Olympique de Marseille en Ligue des champions. Pour Nabil Djellit, peu de chances d'ailleurs de voir les Marseillais faire illusion dans la reine des compétitions européennes.

L'OM, ça sent déjà mauvais en Ligue des champions ?

🔴 Alexis Sanchez serait proche de signer à l'OM !



Il signerait à Marseille un contrat de 2 ans et gagnerait un peu plus de 3M€/saison !



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/siheSN2nRa — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) August 1, 2022

Sur son compte Twitter, le journaliste n'a pas manqué d'humour pour analyser la défaite de l'OM face à l'AC Milan. « Un contre d’école du Milan AC. Beau but. Vraiment. (…) En défense l’OM c’est une cata. Kolasinac en particulier. Giroud comme à la parade 2-0. (…) L’OM se fait démonter… Les 3 derrière, des maçons. Terrible. Vaut mieux jouer à 10 qu’avec Kolasinac. Milan peut envoyer son banc. Y a pas eu photo. La défense nulle, l’attaque inexistante. Guendouzi en retard comme son club. C’était un match d’entraînement pour le Milan AC. Pour rappel, en retard au niveau préparation physique par rapport à l’OM… La Serie A démarre plus tard. Faudrait que l’UEFA pense à un chapeau 5 pour l’OM en Ligue des champions… », a notamment indiqué Nabil Djellit, pas du tout emballé par l'OM d'Igor Tudor. A noter que le mercato estival des Phocéens devrait s'accélérer dans les prochaines heures. On annonce un accord imminent pour l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille. Du côté des départs, la direction de l'OM fait tout pour inviter au départ Bamba Dieng. Le jeune Sénégalais n'a encore une fois pas été utilisé ce dimanche par Igor Tudor, au grand dam des supporters présents...