OM : Vidal à Marseille, son entourage confirme !

Jorge Sampaoli prépare déjà le mercato de l'OM avec Pablo Longoria et ciblerait notamment son ancien soldat avec le Chili, Arturo Vidal.

Certains joueurs tels que Leonardo Balerdi, Florian Thauvin ou encore Luis Henrique ont marqué des points lors des deux premiers matchs disputés par Jorge Sampaoli à l’OM. En revanche, entre les fins de contrat et les joueurs prêtés, les départs seront nombreux cet été et le coach marseillais devra rebâtir l’effectif au côté de Pablo Longoria. Les deux hommes planchent déjà sur le futur de l’Olympique de Marseille, qui devrait faire la part belle aux jeunes joueurs en devenir. En revanche, Jorge Sampaoli veut quelques tauliers pour encadrer cette jeunesse. Tandis qu’Alvaro, Mandanda et Payet devraient rester, l’ex-sélectionneur du Chili vise bel et bien Arturo Vidal, comme cela avait été murmuré en Amérique du Sud il y a quelques semaines. L’entourage du milieu de l’Inter Milan a confirmé l’information au quotidien chilien La Tercera.

« Sampaoli a discuté avec Arturo parce qu'il le veut à Marseille. C'est une option qui lui plaît, mais il reste à voir ce qui se passera à l'Inter la saison prochaine » a confié un proche d’Arturo Vidal au quotidien chilien. Une déclaration qui ne manquera pas d’enflammer les supporters de l’OM au vu du caractère bouillonnant de l’ex-milieu défensif de la Juventus Turin et du Bayern Munich. En fin de contrat dans un an avec l’Inter Milan d’Antonio Conte, Arturo Vidal n’est plus à l’apogée de sa carrière mais a conservé un niveau de jeu très intéressant. La question de la pertinence d’un tel deal sur le plan financier se posera toutefois pour Frank McCourt, qui devra peser le pour et le contre afin de ne pas commettre une erreur similaire à celle qui était la sienne au moment du recrutement de Kevin Strootman. Avec un salaire annuel de 6,5 millions net, Arturo Vidal est dans le top 20 des joueurs les mieux payés de Série A.