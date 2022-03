OM : Sampaoli siffle la fin du clash avec Milik !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche à Brest (1-4), Arkadiusz Milik a enchainé une troisième titularisation de suite. Et le buteur de l’OM a encore fait trembler les filets.

Auteur de 19 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, Arkadiusz Milik n’est pas un titulaire indiscutable aux yeux de Jorge Sampaoli à l’OM en dépit de ses statistiques très positives. Et pour cause, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a souvent placé le Polonais sur le banc des remplaçants afin de positionner Dimitri Payet à la pointe de son attaque. Depuis trois matchs, Milik est cependant titulaire et l’ancien attaquant de Naples prouve à son entraîneur qu’il fait bien de lui accorder sa confiance. Buteur contre Bâle en Europa Conférence League, Arkadiusz Milik a remis ça face à Brest dimanche soir, un match au cours duquel il a également été passeur décisif. La relation a parfois été tendue entre les deux hommes, au point que Milik ait menacé de quitter l’OM la saison prochaine si Sampaoli restait. Mais selon L’Equipe, tout s’est arrangé dorénavant.

Sampaoli permet à Milik d'enchainer à l'OM

Le quotidien national dévoile que Jorge Sampaoli s’est davantage ouvert aux joueurs depuis une semaine. A force d’être critiqué dans la presse mais également par les supporters, qui se sont directement plaints des choix étranges de leur entraîneur auprès de Pablo Longoria, Jorge Sampaoli a pris conscience qu’il devait prendre moins de risques. Il s’est notamment acheté la paix sociale en maintenant l’alternance entre Steve Mandanda en coupe d’Europe et Pau Lopez en championnat. Et il a écouté son président qui, sans interférer dans ses choix, lui a suggérer de trouver un moyen pour associer Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Face à Monaco et contre Bâle, les deux hommes étaient associés et ils ont été plutôt bons. Sur la pelouse de Brest dimanche, Payet était forfait et Milik faisait office de leader offensif, un rôle qu’il a parfaitement assumé avec un but et une passe décisive. A l’aube d’une semaine cruciale avec le match retour à Bâle et surtout la réception de Nice au Vélodrome en championnat, la réconciliation entre Milik et Sampaoli est sans doute la meilleure des nouvelles pour l’Olympique de Marseille…