OM : Sampaoli roulé par Longoria, il est écoeuré

Malgré une très belle saison 2021/2022 avec l'OM, Sampaoli n'est pas resté l'entraîneur du club phocéen. La faute à un désaccord avec la direction. L'Argentin a livré ses vérités.

Il était adulé à l'OM. Il avait trouvé une nouvelle maison et les Marseillais, un nouveau guide. Malheureusement, l'histoire a été courte. Seulement une saison. Une grande saison où les fans de l'OM ont vibré devant leur équipe qui est allée jusqu'en demi-finale de la Conference League et a terminé deuxième de Ligue 1. Au cours d'une interview pour la chaîne brésilienne SporTV, El Pelado est revenu sur son arrivée mouvementée au Vélodrome. « Je suis arrivé à Marseille quand les supporters avaient mis le feu au centre d'entraînement. J'ai pris en main une équipe très marquée. Nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des Champions en jouant d'une certaine manière bien définie » a confié le coach de 62 ans qui avait réussi une grande année et qui avait construit un groupe soudé. Si au début de l'été rien ne laissait présager le départ du technicien argentin, un différend avec la direction olympienne a précipité son départ du club alors qu'il avait su redonner un second souffle à Marseille après une période compliquée.

Sampaoli pointe du doigt son ancienne direction

L'ancien sélectionneur de l'Argentine a également donné les raisons de son départ express de l'OM. « Nous avions besoin de plus de choses pour passer la nouvelle étape. Le président a dit qu’il ne pourrait pas foncer sur le marché et qu’ils allaient attendre la fin du mercato. Cet argument ne me convenait pas. J’avais besoin de joueurs le plus rapidement possible pour monter l’équipe. Dans le championnat français, il y a beaucoup de restrictions budgétaires. Je n’avais pas les conditions nécessaires. » avoue celui qui est désormais libre de s'engager où il le souhaite et qui, visiblement, nourrit quelques regrets sur la façon dont s'est terminé son aventure marseillaise. Apparement, l'ambition de Sampaoli n'a pas été comprise par Pablo Longoria et la direction de l'OM.