OM : Sampaoli refuse de mettre son avenir en jeu

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très critiqué ces dernières semaines, Jorge Sampaoli se montre déterminé. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille reste focalisé sur les objectifs fixés, uniquement pour le bien du club phocéen.

En pleine crise à l’Olympique de Marseille, tous les regards se tournent vers Jorge Sampaoli. Les observateurs et supporters du club phocéen remettent ses choix en cause depuis plusieurs semaines. Tout comme certains joueurs mécontents qui ne comprennent pas les décisions de l’entraîneur, notamment sur le plan tactique. Autant dire que cette situation pourrait bientôt menacer l’avenir de l’Argentin. Mais le principal intéressé, lui, assure que ses priorités sont ailleurs. Le technicien souhaite surtout redonner confiance à ses joueurs malgré la pression du public.

« Je crois que les moments d’exigence extrême où l’on doit gagner immédiatement apportent une pression, a diagnostiqué Jorge Sampaoli. Si l’on ne gagne pas, cela génère une pression et une sorte de frustration dans un groupe jeune comme le nôtre. Contre Monaco (0-1), on a fait une bonne première période. Cela fait un an que je suis là, il y avait alors le feu à la Commanderie. On ne peut pas jouer avec la peur au ventre. L’important c’est de jouer sans peur. Personne ne m’importe, ni les joueurs, ni Sampaoli, ni le président, ni les supporters. Ce qui m’importe c’est l’OM et le fait que le club finisse le plus haut possible. »

« Je veux que les supporters m’aiment pour qu’on gagne. Pas qu’ils m’aiment car on a gagné. » La phrase du jour de Sampaoli est une phrase… de Marcelo Bielsa, que El Loco avait utilisée quand il était sélectionneur de l’Argentine 😉. #OM pic.twitter.com/LtzTLnblt2 — Florent Germain (@flogermain) March 9, 2022

« Demain (jeudi) on a un gros match et il ne faut pas avoir peur, a prévenu le coach marseillais avant le 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle. C’est une étape de formation pour les jeunes joueurs. On doit dépasser nos peurs. La colère des supporters ? On a besoin de ressentir de l'amour et du soutien, pas uniquement quand on gagne. Les jeunes ont besoin d'être soutenus. A partir de ce moment, il faut être unis. Il ne faut pas être négatif, il faut que tout le monde pense au club, peu importe qui est sur le terrain. Beaucoup de gens attendent l'échec, on veut prouver que ça ne va pas être le cas. » Jorge Sampaoli se sent attendu au tournant, et il n’a pas forcément tort.