OM : Sampaoli perd la tête, Longoria fait la compo

Par Corentin Facy

Président aux connaissances sportives au-dessus de la moyenne, Pablo Longoria se mêle des choix de Jorge Sampaoli à l’OM selon L’Equipe.

Durant plus de six mois, Pablo Longoria n’est jamais intervenu auprès de Jorge Sampaoli afin de contester ses choix techniques et tactiques. Mais au vu du début de crise qui souffle sur l’OM, le président de l’Olympique de Marseille est sorti de sa réserve, selon L’Equipe. Après avoir rencontré les supporters phocéens, qui reprochent à Jorge Sampaoli sa gestion de certains cadres tels que Mandanda, Alvaro ou Payet, le président marseillais Pablo Longoria s’est longuement entretenu avec son entraîneur selon le quotidien national. A en croire le journal, l’ancien dirigeant de la Juventus et de Valence a fait passer le message auprès de Sampaoli qu’il était nécessaire que l’entraîneur de l’OM se creuse la tête pour faire jouer ensemble Payet et Milik, les deux principales stars de Marseille cette saison.

Milik charge Sampaoli et il a 100% raison #TeamOM pic.twitter.com/bFjfCo5wVH — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) March 6, 2022

Longoria a recadré Sampaoli sur le cas Milik

Le message a visiblement été reçu par l’entraîneur de l’Olympique de Marseille, qui a aligné le Français avec le Polonais contre Monaco dimanche soir, sans résultat (défaite 1-0). La gestion de certains joueurs commence à sérieusement interroger Pablo Longoria. Le cas de Pape Gueye, qui est revenu de la CAN en pleine forme avec un but contre Karabagh, interroge puisque le Sénégalais a de nouveau disparu de la circulation. Même chose pour Konrad de la Fuente, également buteur en Conférence League et qui était en tribunes à Troyes. « Le cas d'Amine Harit, qui ne joue jamais ou presque, est aussi problématique aux yeux de Longoria, qui s'était cassé la tête pour le recruter l'été dernier » analyse le quotidien, pour qui Pablo Longoria a tendance a être de plus en plus interventionniste auprès de son entraîneur en ce qui concerne les choix de joueurs. Ce qui, si cela persiste, risque de ne pas plaire beaucoup à Jorge Sampaoli. Plus que jamais, la pression est totale sur l’OM et sur son entraîneur avant le huitième de finale aller de l’Europa Conférence League au Vélodrome, ce jeudi soir contre le FC Bâle.