OM : Sampaoli pas totalement satisfait du mercato de Longoria

Dans : OM.

Très actif depuis l’ouverture du marché des transferts, Pablo Longoria a quasiment renforcé tous les postes. Mais le président de l’Olympique de Marseille n’a pas terminé sa mission puisque les deux côtés de la défense et la position d’avant-centre ont encore besoin de renforts.

Habitués à attendre jusqu’au dernier jour du mercato pour accueillir des recrues, les supporters de l’Olympique de Marseille sont sans doute bluffés par Pablo Longoria. Le président n’a pas attendu que la saison débute pour prendre des décisions, lui qui a déjà renforcé la plupart des postes. Mais l’effectif de Jorge Sampaoli n’est pas encore complet puisque l’entraîneur argentin, mécontent du rendement de son compatriote Dario Benedetto, attend une doublure pour l’avant-cente Arkadiusz Milik. Ainsi que des renforts pour les deux côtés de sa défense.

« Il y a des besoins dans l'effectif actuel, notamment au poste de latéral droit, admettait récemment Pablo Longoria en conférence de presse. On cherche aussi à gauche, car il y a des positions qui ne sont pas doublées. Dans notre stratégie, on voulait donner au coach un groupe le plus vite possible pour développer l'identité de jeu qu'il souhaite, en tenant compte des contraintes du marché. » En ce qui concerne les postes de latéraux, plusieurs pistes sont connues. On sait par exemple que le président tente de conclure le transfert définitif de Pol Lirola, performant pendant son prêt en deuxième partie de saison.

A gauche, c’est le flou

Mais pour le moment, le dirigeant refuse de payer les 12 M€ réclamés par la Fiorentina. L’Olympique de Marseille insistera jusqu’au bout, tout en gardant les dossiers Daniel Wass (FC Valence) et Fabien Centouze (Metz) sous le coude. En revanche, les recherches semblent plus floues sur le côté gauche. Pour concurrencer Jordan Amavi, le Strasbourgeois Anthony Caci a un temps été cité, sans discussion à la clé. On a également parlé de Fabrice N’Sakala (Besiktas) le mois dernier mais la piste n’a visiblement rien donné. Nul doute que Pablo Longoria travaille sur des dossiers qui n’ont pas encore fuité.