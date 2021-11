OM : Sampaoli met un coup de pression à Milik

Dans : OM.

Blessé en début de saison, Arkadiusz Milik n’a marqué que quatre buts avec l’OM depuis qu’il est de nouveau opérationnel.

Le Polonais n’a marqué qu’un but en Ligue 1 cette saison puisque les trois autres buts ont été inscrits en Europa League. Logiquement, le manque d’efficacité d’Arek Milik a des conséquences pour l’Olympique de Marseille, qui peine sérieusement à faire trembler les filets en championnat depuis un mois. Le match face à Troyes de ce dimanche soir en est la parfaite illustration avec une très courte victoire marseillaise (1-0) et deux occasions immenses manquées par Milik, mis en échec par Gauthier Gallon sur une tête à bout portant et sur un face à face à 15 mètres des buts. Présent ce mardi en conférence de presse avant le déplacement de l’OM à Nantes, l’entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a rappelé que le retour en forme -ou non- de Milik serait crucial pour la suite de la saison de Marseille.

« Il est revenu d'une blessure importante, mais c'est aussi une complication pour nous. La récupération prend parfois plus de temps. On a besoin des buts de Milik et qu'il retrouve la confiance. On a besoin des buts de Payet aussi. On peut juste attendre et espérer le retour de Milik à 100% le plus rapidement possible. On doit préparer tous les joueurs à être plus tranchants à la finition. On a attendu le retour de Milik pendant longtemps et là, l'absence de ses buts nous fait mal, mais il va revenir et l'équipe sera alors plus solide. Quand on domine et que l'on marque, on pourra profiter de cet avantage psychologique » a prévenu Jorge Sampaoli, qui attend de Milik mais aussi de Payet qu’ils retrouvent l’efficacité qui doit être celle de joueurs de stature internationale comme c’est leur cas. Et si possible dès ce mercredi face à Nantes à La Beaujoire.