OM : Sampaoli met son avenir en jeu pour le mercato

Par Eric Bethsy

En discussion avec le président Pablo Longoria pour une prolongation, Jorge Sampaoli pose ses conditions. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille réclame de nouveaux investissements sur le marché des transferts. Et estime que l’effectif actuel a atteint ses limites.

L’élimination en demi-finales de la Ligue Europa Conférence n’aura aucune conséquence sur la démarche de Pablo Longoria. Satisfait du travail de Jorge Sampaoli, le président de l’Olympique de Marseille souhaite prolonger son contrat qui expire en 2023. Mais les discussions ne sont pas simples avec l'entraîneur argentin. Selon les informations de RMC, le technicien estime avoir fait le maximum avec l’effectif actuel, et réclame des garanties sportives pour la saison prochaine.

J’ai du mal avec l’argument « effectif court » de Sampaoli quand tu te fais sortir par une équipe qui aligne trois fois d’affilée le même onze. — Romain Canuti (@romcanuti) May 6, 2022

Autrement dit, Jorge Sampaoli veut des recrues et a encore martelé son message en conférence de presse. « Il faudra voir comment l'équipe termine la saison, connaître les ambitions du club, au-delà de celles de l'entraîneur, a commenté le coach marseillais. Chaque projet sera analysé de manière différente. Il faudra voir si cet effectif avait la capacité de jouer tant de matchs, tant de compétitions. Un bilan devra être fait par le staff et par les dirigeants. Il faudra ensuite une décision du club, du propriétaire, pour savoir où il souhaite aller. »

Sampaoli s'interroge

« Tout va dépendre de notre fin de saison. La Ligue des Champions doit générer un investissement plus important, a prévenu Jorge Sampaoli. C’est différent si c’est la Ligue Europa, si on veut aller chercher un titre de champion. Est-ce que les jeunes joueurs auront été à la hauteur ? Les dirigeants verront. Chacun a son point de vue. Où le club doit-il aller ? Avec qui et avec quoi ? Plusieurs voies sont possibles. Il faut prendre en compte le sportif et l'économique. » De quoi mettre la pression sur le propriétaire Frank McCourt, annoncé réticent à l’idée de remettre la main à la poche.