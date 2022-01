OM : Sampaoli harcèle ses joueurs, c'est non négociable

Dans : OM.

Par Nicolas Issner

Victorieux à Lens en Ligue 1, les Marseillais ont rendu une très bonne copie. Un travail qui résulte des séances d’entraînement imposées par Jorge Sampaoli à ses joueurs, tout le temps sous pression.

Le week-end dernier, l’Olympique de Marseille a sans doute montré l’un de ses meilleurs visages cette saison. A Bollaert, les joueurs de Jorge Sampaoli ont réalisé un match pleinement abouti qui s’est finalement soldé sur un score de (2-0) en leur faveur. Comme souvent à l’extérieur, Marseille réalise une bonne performance. La preuve puisqu’ils sont 2e de Ligue 1 en déplacement. Le dauphin du PSG, avec un match en moins, espère maintenir ce cap et reproduire ce genre de match à l’avenir, surtout au Vélodrome. En effet, les Olympiens restent sur 5 succès hors de leurs bases en Ligue 1 mais ils n’ont plus gagné à domicile en championnat depuis le 28 novembre. A la maison, Marseille n’est que 11e. Invaincu depuis début décembre toutes compétitions confondues, soit 9 matchs, l’OM et Jorge Sampaoli enchaînent. Un bilan peut s’expliquer par la méthode de travail du coach argentin lors de ses entraînements.

Des joueurs marseillais très souvent sous pression

💬 "Il leur met la pression (...) le moindre petit exercice, il donne de la voix"



Cela est dû à tout sauf au hasard. C’est en tout cas ce qui se dit dans l’émission « Virage Marseille » sur la chaîne BFM Marseille Provence. Florent Germain, journaliste chez RMC Sport, a justifié le niveau de l’OM à Lens. « C'est un aspect sur lequel Sampaoli et son staff sont intransigeants. A l'entraînement, il est là, il leur met la pression, il faut que les passes soient appuyées. Sur le moindre toro, le moindre petit exercice, Sampaoli donne de la voix et c'est non négociable : la passe doit être appuyée donc, mais le contrôle derrière doit être propre. Il insiste beaucoup là-dessus et ça porte ses fruits derrière » a déclaré avec enthousiasme Florent Germain. A voir si l’OM parvient à conserver ce niveau.