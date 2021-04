OM : Sampaoli et Payet font déprimer Riolo

Dans : OM.

Dimanche soir, l’OM a gagné sans la manière face à la lanterne rouge du championnat, Dijon, à l’Orange Vélodrome (2-0).

Comptablement, cette victoire est précieuse pour l’Olympique de Marseille, qui est revenu à un point de la cinquième place occupée par Lens. Pour le jeu et le spectacle, il faudra toutefois repasser. En effet, l’OM de Jorge Sampaoli peine à convaincre malgré un bilan très flatteur de trois victoires en quatre matchs. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo n’a pas caché sa déception alors qu’il faisait partie des consultants ravis de la venue de Jorge Sampaoli en Provence. Le chroniqueur de l’After Foot estime notamment que le mercato devra être très mouvementé pour offrir à Sampaoli des joueurs compatibles avec sa méthode et ses envies de jeu. Car à l’heure actuelle, il est évident que l’entraîneur argentin ne dispose pas de joueurs capables d’animer son système comme il le désire. Dimitri Payet en est la principale illustration selon Daniel Riolo.

Lens toujours supérieur à l'OM ?

« L’OM gagne mais dans le jeu, je trouve qu’ils sont très loin d’une équipe comme Lens qui me régale. Sampaoli, je ne vois pas d’effet… Je vois qu’il travaille, qu’il a envie, qu’il travaille et qu’il veut mettre des choses en place mais on est très loin du compte. Il y a des joueurs, je ne comprends pas où ils sont placés. Je ne comprends pas ce qu’il veut et surtout, je ne sais pas s’il a des joueurs qui correspondent à ce que Sampaoli veut mettre en place. Un Payet comme ce soir… alors oui on va me dire qu’il a fait les deux passes décisives. Mais à côté de ça dans le jeu, il n’y a rien. Sampaoli va avoir des maux de tête pour faire quelque chose avec ces joueurs-là, il va falloir en changer beaucoup » a souligné le journaliste, pour qui les supporters de l’OM vont devoir s’armer de patience avant de voir du spectacle.