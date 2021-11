OM : Sampaoli et Genesio, la comparaison choc !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Les compliments fusent à l’égard de Bruno Genesio après la victoire probante du Stade Rennais contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir (4-1).

Très souvent moqué lorsqu’il officiait à l’OL, le technicien breton a envoyé un signal fort à ses détracteurs avec cette belle victoire à domicile en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Doucement mais surement, Bruno Genesio retourne l’opinion et s’impose comme un entraîneur fiable du championnat de France. C’est tout du moins l’avis de Nabil Djellit, qui a complimenté à sa façon celui qui avait été surnommé « Pep Genesio » après sa victoire avec l’OL contre Manchester City en Ligue des Champions. Sur son compte Twitter, le chroniqueur de l’Equipe du Soir a notamment osé une comparaison assez bizarre avec Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, tenu en échec plus tôt dans la journée de dimanche par le FC Metz au Vélodrome.

Le stade qui chante Bruno Genesio je suis explosé franchement bravo les Rennais c'est du très grand art on peut que respecter. — Charly M. (@SeriousCharly) November 7, 2021

« Si Genesio se prénommait Jorge ou Marcelo et avait un passeport sud-américain, tout le monde crierait au génie » a publié sur son compte Twitter le journaliste Nabil Djellit, dont la comparaison a été validée et argumentée par son confrère de L’Equipe, le correspondant permanent du journal à Marseille, Mathieu Grégoire. « Arrivé à la tête de son club en mars, le même bilan que Sampaoli. Bilan : deux petits points de moins sur la période en L1. Sans diminuer les mérites, réels, de Sampaoli, et sachant qu’il a eu aussi de gros moyens, on peut quand même s’interroger sur différence de bruit médiatique/RS. Et attention, je ne suis pas sûr que Pep Genesio tienne longtemps dans un club comme Marseille, avec la pression inhérente. Ça reste un très bon coach » a publié Mathieu Grégoire, qui confirme que Bruno Genesio est un très bon entraîneur mais qui rappelle -sans doute à juste titre- que la pression est bien différente à Rennes et à Marseille.