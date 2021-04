OM : Les salaires XXL, c’est fini à Marseille !

Dans : OM.

Ces derniers mois, l’OM a réduit sa masse salariale en se débarrassant de Mitroglou et en lissant dans le temps les émoluments de Payet et Mandanda.

Lors du prochain mercato, Pablo Longoria devrait continuer à œuvrer pour diminuer la masse salariale de l’Olympique de Marseille. Kevin Strootman, actuellement prêté au Genoa, est dans le viseur de la direction. L’objectif du président olympien est de trouver une porte de sortie définitive au Néerlandais, rémunéré à hauteur de 500.000 euros par mois. En fin de contrat, Jordan Amavi et Florian Thauvin ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait. S’ils venaient à partir, il s’agirait d’une grosse économie financière pour Marseille. Sur le plateau du Talk du Phocéen, Romain Canuti a évoqué les finances de l’OM et s’est projeté sur le prochain mercato du club provençal.

Longoria ne fera pas de folies

Pour le journaliste, il ne fait aucun doute que si de gros salaires venaient à faire leurs valises cet été, ils ne seront pas remplacés par des joueurs aussi chevronnés avec des émoluments similaires. Et cela n’est visiblement pas pour lui déplaire. « Si on se libère des salaires de Thauvin, Amavi et Strootman, ce n’est pas pour remettre tout cet argent sur les salaires d’autres joueurs. Au contraire, l’objectif va être de réduire la voilure. Maintenant, ce que Longoria a exposé sur la grille salariale laisse entendre que l’OM va aller chercher des joueurs en devenir et selon moi, c’est le sens de la marche. Ce n’est pas pour me déplaire. Quand tu es président, tu dois être dans le contrôle de la masse salariale. Cela a totalement explosé ces dernières années et il faut reprendre le contrôle » a analysé Romain Canuti, qui vote pour la reconstruction d’un OM new-look avec un profond travail de scouting et des joueurs moins connus et par conséquents, bien moins cher au niveau salarial.