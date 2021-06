OM : Sampaoli est au Brésil, objectif David Luiz

Dans : OM.

Comme indiqué jeudi, Jorge Sampaoli a fait de David Luiz l’une de ses grandes priorités pour renforcer la défense de l’OM.

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille est très motivé pour recruter le défenseur d’Arsenal, et il le prouve. Présent à Rio de Janeiro (voir la photo) au Brésil afin de rencontrer le gouverneur de Rio pour parler d'un projet social visant à venir en aide à des enfants de la ville, Jorge Sampaoli a profité de l’occasion pour échanger avec David Luiz. A en croire les informations obtenues par le très sérieux Martin Liberman, Jorge Sampaoli a eu l’occasion d’échanger en face à face avec l’ancien défenseur du Paris Saint-Germain et de Chelsea, priorité de l’Olympique de Marseille en défense centrale.

David Luiz in, Caleta-Car out ?

Également courtisé par son ex-club du Benfica Lisbonne, David Luiz (libre de tout contrat) est intéressé par la perspective de rejoindre l’OM, qui lui propose de meilleures conditions salariales que les Aigles. Dans son édition de jeudi, le journal L’Equipe confirmait également la piste David Luiz pour Marseille, qui aimerait recruter l’ancien Parisien ainsi que Leonardo Balerdi afin d’étoffer son secteur défensif. Les deux hommes se rajouteraient à Alvaro Gonzalez et à Lucas Perrin, de quoi voir venir et boucler le départ de Duje Caleta-Car, très coté en Premier League.

Trois ans après son arrivée à Marseille en provenance du Red Bull Salzbourg, le géant croate a fait l’objet de propositions de West Ham et de Liverpool ces six derniers mois. Son agent étant très bien implanté en Angleterre, les offres devraient encore pleuvoir cet été. Et cette fois, Pablo Longoria profitera de l’occasion pour récupérer une somme qui avoisinera certainement les 20 ME. Toujours dans le secteur défensif, Pol Lirola est ciblé par l'OM tandis que Boubacar Kamara, qui figure sur la short-list de l’AC Milan, pourrait partir à un an de la fin de son contrat. Du boulot en perspective pour Jorge Sampaoli et Pablo Longoria.