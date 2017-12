Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

A la lutte pour aller chercher une place en Ligue des Champions en fin de saison, l’Olympique de Marseille se rend compte à chaque match à domicile d’Europa League à quel point il sera vital de terminer sur le podium.

Dans cette phase de poule, le Vélodrome a totalement sonné le creux, que ce soit contre Konya, Guimaraes, ou ce jeudi face à Salzbourg. Et pourtant, contre le club autrichien, leader de la poule, l’OM jouera sa qualification. Pas de quoi motiver les supporters, qui ne devraient pas être plus de 20.000 pour cette rencontre. Ils avaient demandé à leur direction la gratuité des matchs de poule pour les abonnés, mais ne l’ont pas obtenu. Et depuis, ils semblent le faire payer à leur façon, même si l’entrée est à cinq euros. La déclaration de l’un des supporters emblématiques du club dans L’Equipe en dit long.

« Tout le monde s'en fout de ce match. Ça fait vibrer qui ? C'est décisif parce que l'équipe n'a pas tout fait pour se qualifier avant. Qui a envie de se faire chier un jeudi soir, en décembre, pour voir en Ligue Europa une équipe qui a décidé de ne pas la jouer ? S'ils se qualifient, on boira une camomille pour fêter ça, et au lit. Je ferai peut-être un tour au coup d'envoi et puis j'irai préparer un match beaucoup plus important, celui contre Saint-Étienne, dimanche », a expliqué Michel Tonini, pas du tout motivé à l’idée de soutenir son équipe pour ce match décisif.