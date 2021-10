OM : Saliba reste à Marseille, Arsenal attendra

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Prêté par Arsenal à l'Olympique de Marseille, William Saliba a retrouvé du temps de jeu, au point même que les Gunners pourraient le faire revenir à Londres dans trois mois.

Depuis quelques jours, une rumeur circule du côté de Marseille, à savoir que les dirigeants d’Arsenal souhaiteraient faire revenir William Saliba de son prêt à l’OM dès janvier prochain à l’occasion du mercato d’hiver. Sous contrat avec les Gunners jusqu’en 2024, l’ancien défenseur stéphanois n’a pas encore eu réellement sa chance avec le club anglais, mais Mikel Arteta serait cette fois déterminé à l’installer au cœur d’une défense qui n’est pas le point fort d’Arsenal. Mais bien évidemment ce retour précoce de William Saliba ne ferait pas les affaires de Jorge Sampaoli, lequel compte sur le joueur de 20 ans toute cette saison. Mais à priori l’Olympique de Marseille ne doit pas réellement s’inquiéter concernant un possible départ de Saliba dès le mois de janvier.

Selon nos informations, malgré certaines rumeurs, il n’est pas question pour William Saliba de quitter l’OM cet hiver. Le défenseur restera marseillais au moins jusqu’au terme de la saison. @telefoot_TF1 — Julien Maynard (@JulienMaynard) October 17, 2021

Julien Maynard affirme en effet que cette rumeur sur William Saliba est totalement infondée. « Selon nos informations, malgré certaines rumeurs, il n’est pas question pour William Saliba de quitter l’OM cet hiver. Le défenseur restera marseillais au moins jusqu’au terme de la saison », a indiqué le journaliste de Téléfoot. Interrogé par TF1, le défenseur de l'Olympique de Marseille, titulaire à 7 reprises depuis le début de la saison de Ligue 1, ne se prend pas la tête et confirme son désir de rester dans la cité phocéenne : « L'OM est un club très spécial avec les supporters et tout est un club fou ! Et moi-même je suis à 100% marseillais ». A priori, Arsenal l'a bien compris.