OM : Accord confirmé entre Guendouzi et Marseille !

Après être venu à Marseille, Mattéo Guendouzi a donné son accord pour un transfert à l'OM. Reste tout de même à convaincre Arsenal avec une offre à la hauteur.

Dans le dossier Mattéo Guendouzi, les dirigeants marseillais ont visiblement pris de l’avance et veulent rapidement finaliser la venue du milieu de terrain révélé sous le maillot du PSG. En effet, L’Equipe confirme que le joueur de 22 ans, sous contrat encore une saison avec Arsenal, est venu spécialement à Marseille il y a peu de temps afin de négocier les termes de son futur contrat avec Pablo Longoria. Guendouzi en a aussi profité pour rencontrer Jorge Sampaoli, qui lui a fait savoir qu’il comptait sur lui à l’OM la saison prochaine. Le quotidien sportif précise que Moussa Sissoko, l’agent du milieu de terrain prêté cette saison au Hertha Berlin, a une relation très cordiale avec le président de l’Olympique de Marseille, ce qui a facilité les choses afin de trouver un accord.

Cependant, si Pablo Longoria a trouvé une formule gagnante pour parvenir à une entente totale avec Mattéo Guendouzi, le dirigeant phocéen n’a pas encore pris contact avec Arsenal, mais il sait bien que du côté des Gunners, on sera prêt à négocier le départ d’un joueur mis au placard par Mikael Arteta et qui n’a plus qu’un an d'engagement. « L’optimisme est de rigueur » explique Vincent Garcia, qui confirme ainsi des informations qui circulent depuis plusieurs joueurs sur l’intérêt de l’OM pour Guendouzi. Après une saison mitigée en Bundesliga, l'international Espoirs sait qu'en venant à Marseille il va redonner de l'élan à sa carrière et pourra éventuellement revenir dans la liste de Didier Deschamps, lequel l'avait convonqué à l'automne dernier chez les Bleus pour pallier le forfait de Paul Pogba sans toutefois le faire jouer. Tout cela à 18 mois du Mondial au Qatar.