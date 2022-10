OM : Saliba n'existe plus, Marseille a un nouveau chouchou !

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a subi la loi du PSG ce dimanche soir lors du Classique de la Ligue 1. Malgré la défaite, les observateurs et fans phocéens veulent retenir la belle prestation de Chancel Mbemba.

Comme souvent ces dernières années au Parc des Princes, l'OM a perdu contre le PSG. Un revers quelque peu frustrant pour les hommes d'Igor Tudor ce dimanche, alors que le club de la capitale est apparu maladroit offensivement et fébrile défensivement. Ceci étant, Pau Lopez a surnagé, tout comme Chancel Mbemba, qui aura presque tenu tout le match contre Kylian Mbappé, auteur de la passe décisive parisienne sur l'unique but de la rencontre signé Neymar Jr. Depuis son arrivée à l'OM, l'ancien défenseur de Porto fait son petit bonhomme de chemin. Sérieux, appliqué et volontaire, il fait déjà oublier pour certains... William Saliba.

Mbemba fait déjà oublier Saliba à l'OM

C'est en tout cas ce qu'on peut voir écrit dans son appréciation de fin de match du côté du média Football Club de Marseille. Pour ce dernier, Mbemba a tout ce qu'il faut pour rentrer sur la durée dans le coeur des fans marseillais : « Mbemba, l’homme qui a fait oublier Saliba ! Tout le monde aime sa mentalité et son état d’esprit. Mbemba est aussi un sacré joueur et il l’a encore prouvé face au PSG. Intraitable dans ses duels avec Mbappé, il a fait preuve de sang froid et de clairvoyance face à l’attaquant français. Auteur de plusieurs interventions décisives, il a aussi été très présent offensivement. A l’aise balle au pied il s’est offert deux frappes dangereuses. Il s’est tout faire et c’est un leader. William, mais qui est William ? ». Un William Saliba annoncé dans les petits papiers... du PSG pour le prochain mercato estival. La presse anglaise pense que le défenseur international français est très apprécié par Luis Campos en cas d'échec concernant Milan Skriniar. D'autant que Saliba peine à trouver un accord pour prolonger son contrat à Arsenal, qui court jusqu'en 2024. Un montant de 40 millions d'euros pourrait faire craquer les Gunners.