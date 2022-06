OM : Saliba, ça sent la très mauvaise nouvelle

Si William Saliba est reparti vers Arsenal à l'issue de son prêt à l'OM, les dirigeants phocéens ne perdent pas espoir de le reprendre la saison prochaine. Toutefois, en Angleterre, on l'annonce : le défenseur central évoluera avec les Gunners à partir d'août.

Le plus dur commence pour l'OM. Après la belle deuxième place de Ligue 1 obtenue dans un effort de longue haleine, les Marseillais doivent construire un effectif capable d'affronter les échéances futures et notamment la Ligue des champions. Pas simple quand les finances manquent et que de nombreux joueurs n'étaient là qu'en prêt. C'est le cas de William Saliba en défense centrale. Le néo-international a impressionné tout au long du dernier exercice devenant le patron naturel derrière. C'est donc avec une certaine dose de frustration que l'OM le voit repartir pour Arsenal en ce début d'été.

Une déception d'autant plus grande que le joueur se plaît à Marseille et que l'OM jouera la Ligue des champions quand Arsenal ne sera qu'en Ligue Europa. Pablo Longoria se démène pour trouver une solution et réussir à garder pour de bon William Saliba. Une petite ouverture existe dans ce dossier mais, en Angleterre, on pense plutôt le contraire. Les dernières informations sorties sont formelles, Saliba jouera sous le maillot londonien la saison prochaine puisqu'il s'est mis d'accord avec les Gunners.

William Saliba contract talks going positively with Frenchman set to return for pre-season training shortly.



The French defender will be at Arsenal for the 2022-23 season, as confirmed by manager Mikel Arteta and people close to the player. 🇫🇷 #AFC