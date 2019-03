OM : Saint-Maximin à Marseille, Mario Balotelli lance l'idée !

Dans : OM, OGCN, Ligue 1, Mercato.

Avec 6 buts et 4 passes décisives depuis le début de la saison, Allan Saint-Maximin est clairement l’arme offensive n°1 de l’OGC Nice version Patrick Vieira. Néanmoins, l’ancien attaquant de Monaco est un peu seul sur le front de l’attaque azuréenne, et les résultats de son équipe dépendent un peu trop de ses exploits individuels. Une situation qui pourrait vite lasser le principal intéressé, qui s’est par ailleurs laissé aller à un message de nostalgie sur Instagram, en publiant une photo sur laquelle il apparaît au côté de Mario Balotelli.

« Tu me manques… » a ainsi publié Allan Saint-Maximin, très proche de Mario Balotelli lorsque ce dernier jouait à Nice. Le fantasque Italien, qui cartonne depuis janvier à Marseille, s’est empressé de lui répondre. En l’invitant directement à le rejoindre dans la cité phocéenne. « Tu me manques aussi petit frère ! Viens ici à Marseille » a publié Mario Balotelli, lequel était très complice avec Saint-Maximin, sur le terrain mais visiblement aussi en dehors. Et si Marseille tenait déjà son remplaçant de Florian Thauvin avec la pépite de l’OGC Nice ? L’idée est en tout cas lancée par Super Mario.