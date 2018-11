OM : Sagnol accuse les trois joueurs coupables du fiasco marseillais

Dans : OM, Ligue 1.

Si Rudi Garcia essuie de nombreuses critiques en ce début de saison à l'Olympique de Marseille, Willy Sagnol estime que le coach n'est pas le principal fautif.

Distancé à six points du podium en Ligue 1 et d'ores et déjà éliminé de l'Europa League après une phase de poules catastrophique, le club phocéen est au plus bas avant la réception de Dijon, programmée pour dimanche au Vélodrome. Défait lors de ses quatre derniers matchs toutes compétitions confondues, la formation olympienne se fait démonter de toutes parts ces derniers jours. Rudi Garcia en prend notamment pour son grade. Mais d'après les dires de Willy Sagnol, l'entraîneur marseillais n'est pas le premier responsable de la déroute actuelle.

« C'est dur par rapport à Rudi Garcia. Il a repris l'équipe il y a deux ans. La première année, il a hérité d'un effectif qui n'était pas le sien, donc on peut comprendre certaines choses. La deuxième année, ça a très bien marché. Et là, pendant son troisième exercice, il cherche. Il ne trouve plus rien de nouveau, alors qu'il a quasiment le même groupe que la saison dernière. Certains disent que Garcia plafonne. Mais je ne suis pas trop d'accord avec ça. Le problème, ce sont les leaders de son groupe. Le foot n'est jamais un long fleuve tranquille. Il y a des hauts et des bas. Les leaders de l'OM sont restés cet été, mais leurs têtes sont parties... Rami, Payet, Gustavo, pendant un an, tout le monde disait que c'était de superbes leaders. Ils ne sont plus bons ces leaders ? Pour moi, ce mauvais début saison est dû à la faillite des leaders », a lancé, sur RMC, le consultant, qui pense donc que la direction de l'OM, menée par Jacques-Henri Eyraud, ne s'est pas forcément trompée en prolongeant le contrat de Garcia jusqu'en 2021 juste avant le dernier Classique perdu contre le PSG en octobre dernier.