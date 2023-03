OM : Sa saison est plombée, il connait le coupable

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Malgré les absences de Leonardo Balerdi et de Sead Kolasinac, Igor Tudor n’a pas titularisé Eric Bailly lors du succès à Reims (2-1) dimanche. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne fait plus confiance au défenseur prêté par Manchester United qui devra au mieux se contenter de bouts de match pour terminer la saison.

Eric Bailly a encore pris un coup sur la tête ce week-end. En manque de temps de jeu, le défenseur central avait l’opportunité de se relancer à l’occasion du déplacement à Reims. Les conditions semblaient idéales puisque Leonardo Balerdi, suspendu, et Sead Kolasinac, blessé, n’étaient pas à la disposition d’Igor Tudor. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne disposait plus que de trois hommes de métier pour former son trio défensif.

Rongier préféré à Bailly en défense

Seulement voilà, aux côtés de Chancel Mbemba et de Samuel Gigot, c’est le milieu Valentin Rongier qui a été choisi. Une solution déjà utilisée auparavant et qui donne satisfaction au coach olympien. « Valentin Rongier en défense ? C'est un choix technique, a expliqué le Croate après la rencontre. C’est une ressource qu’on a dans le groupe, on l’a utilisée. Cela ne veut pas dire qu’il jouera là la prochaine fois. »

Une nouvelle déception pour Eric Bailly, seulement entré à la 90e minute à la place du milieu offensif Cengiz Ünder. Cette apparition tardive prouve au moins que le technicien se fiche royalement des conditions de l’option d’achat de son prêt. En effet, L’Equipe révélait que l’Ivoirien devait notamment atteindre un certain nombre de matchs (une minute suffit pour comptabiliser une rencontre) pour valider son transfert définitif. Et l'on sait que le club phocéen ne souhaite pas le conserver.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eric Bailly (@ericbailly24)

Mais le quotidien sportif parlait aussi d’une rupture depuis le Classique (0-3) au Vélodrome en février dernier. Le joueur prêté par Manchester United avait totalement sombré dans son duel face à un Kylian Mbappé double buteur et passeur décisif pour Lionel Messi. Depuis, Eric Bailly ne joue que très peu, lui qui se situe au mieux au sixième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux d’Igor Tudor.