OM ‍: Sa famille menacée, Pablo Longoria dit tout ‍!

Pablo Longoria, qui s'est mis en retrait de son activité de président de l'OM, a brisé le silence dans les colonnes de La Provence, expliquant tout simplement que les choses avaient totalement dérapé avec la pression malsaine mise par les supporters du club.

Ce jeudi c’est jour de match à Marseille, mais le terrain n’est pour le moment clairement pas la première des préoccupations dans la cité provençale. L’entraineur Marcelino a démissionné en expliquant qu’il lui était impossible de continuer à travailler dans ces conditions, et Pablo Longoria ainsi que l’ensemble de l’équipe dirigeante s’est mis en retrait après la réunion plus qu’houleuse de lundi dernier, où les supporters ont houspillé, voire menacé, les responsables du club selon les versions. Justement, la version de Pablo Longoria, elle est désormais publique puisque le président de l’OM s’est longuement expliqué dans les colonnes de La Provence ce jeudi matin. Le dirigeant espagnol n’a clairement plus la tête à la gouvernance du club marseillais, et il explique que les problèmes avec les supporters, les menaces et les mensonges, durent depuis le début. Jusqu’à avoir atteint un point de non-retour.

Il explique dans un premier temps comment les supporters essayent de faire pression sur lui, notamment en le calomniant auprès de Frank McCourt. « La saison dernière, des insinuations selon lesquelles j’avais volé de l’argent avec les transferts sont arrivées jusqu'au groupe McCourt. Pour me protéger, j’ai dû demander au groupe McCourt d’auditer toutes nos opérations par un cabinet indépendant, pour démontrer qu’on était transparent. J’ai donné tous mes comptes bancaires, mes téléphones, mes e-mails, tout... Il en est sorti qu’on était clean ! J’ai tout donné, jusqu'à des conversations privées avec ma mère », a livré le président de l’OM, qui n’en revient pas de devoir lutter contre des forces internes qui veulent nuire autant à lui qu’au club.

Critiqué oui, menacé non, Longoria pose ses limites

Pour Pablo Longoria, tout cela n’a plus de limite et voir les leaders des groupes de supporters tenter de faire ce qu’ils veulent du club l’empêche de travailler, à tel point qu’il envisage toujours de tout stopper dans ces conditions. « Tout ce que je disais hors de mon cercle de confiance sortait dans la presse. Il y a eu des insinuations par rapport à ma famille. Tous ces mouvements sont basés sur le fait de faire peur. "Si tu fais ça, on va te calomnier, on va sortir un dossier sur toi" : vous savez combien de fois je l'ai vécu ces derniers mois ? Beaucoup. C'est pour ça aussi que j'ai décidé qu'on ouvre un audit parce que je voulais donner à mon propriétaire de la confiance, lui montrer qu'il n'y avait rien. J'ai compris que ça avait dépassé la limite. On s'est posé la question : où est la limite ? Lundi, je me suis dit qu'elle était encore beaucoup plus loin que ce que je pensais. Cela avait commencé par des insinuations et ça arrive jusqu'à la menace. On nous a dit : 'Démissionnez tous les quatre, sinon c’est la guerre'. Les limites ont été dépassées. Je ne peux pas accepter ça, je ne peux pas entendre : "À Marseille c'est comme ça". C'est pour cela que l'on a dit mardi : "Dans les conditions actuelles, il est impossible de travailler". Vous me comprenez maintenant, non ? Ce n'est pas normal qu'un dirigeant de football soit menacé. Qu'il soit critiqué oui, on est payé pour ça. Mais menacé… », a livré Pablo Longoria, qui reprend de volée les supporters qui ont promis des révélations sulfureuses sur les agissements de l’Espagnol avec le centre de formation ou sur sa façon de faire sur le marché des transferts. Pour le moment, absolument rien n’est sorti, si ce n’est ces menaces qui enlèvent à Pablo Longoria toute envie de continuer à l’OM.