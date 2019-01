OM : Rudi Garcia viré par l'OM, Vincent Duluc fait une annonce

Dans : OM, Ligue 1.

Lâché par les supporters de l’Olympique de Marseille, Rudi Garcia peut encore compter sur le soutien de ses joueurs. C’est tout du moins le bilan que l’on peut tirer du match contre Monaco, où les partenaires de Dimitri Payet ont montré un état d’esprit correct à défaut de proposer un jeu très spectaculaire. C’est précisément car il a encore le soutien de ses cadres que Rudi Garcia refuse de baisser les bras, et de quitter le navire en cours de route. D’ailleurs, Vincent Duluc a confirmé sur la Chaîne L’Equipe que l'entraîneur phocéen était déterminé à redresser la situation.

« J’ai eu Rudi Garcia au téléphone pour parler de mon édito dans L’Equipe. Et je n’ai absolument pas senti quelqu’un qui renonçait. En tout cas, je n’ai pas senti quelqu’un qui était sur le départ. Pour moi, le gars que j’ai eu au téléphone est entraîneur de l’Olympique de Marseille pour un bon moment encore. Il n’est pas aux abois, etc. On a l’habitude de voir des entraîneurs « en fin de vie ». Ils sont paranos, ils ont l’impression qu’il y a des complots partout, ils voient le mal partout… Je n’ai absolument pas senti cela chez Rudi Garcia » a expliqué le journaliste de L’Equipe, pour qui Rudi Garcia n’a pas abandonné. Et ne quittera pas son poste de lui-même à court terme…