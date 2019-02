OM : Rudi Garcia viré en cas de défaite cette semaine, la rumeur enfle !

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille n'a clairement plus le droit de perdre du terrain s'il veut encore espérer monter sur le podium, la victoire de Lyon dimanche soir face au PSG n'ayant pas rendu service à l'OM. Alors que ce soit mardi en match en retard contre Bordeaux, ou vendredi prochain à Dijon, la formation phocéenne doit impérativement s'imposer. C'est dans ce climat que des rumeurs circulent de plus activement sur la possibilité que Rudi Garcia soit limogé si l'Olympique de Marseille ne prenait pas six points sur six face à des adversaires qui ne sont tout de même pas des foudres de guerre en ce moment.

Ce lundi après-midi, Hugo Scoccia, journaliste espagnol spécialisé dans le football, affirme que Jacques-Henri Eyraud a fixé un ultimatum à son entraîneur, le président de l'OM, convaincu il y a encore une semaine que Rudi Garcia était l'homme de la situation, n'ayant pas supporté la nouvelle défaite marseillaise à Reims. « Rudi Garcia est en ce moment plus dehors que dedans. Il y a un ultimatum interne, Dijon pourrait être la fin pour lui. En fonction du résultat de ce match, lundi prochain, il pourrait y avoir un autre technicien sur le banc de l'OM. Et nous verrons bien si cela peut arriver dès mercredi », annonce Hugo Scoccia, qui estime même que toute autre résultat qu'une victoire contre Bordeaux pourrait sceller définitivement le limogeage du technicien de l'Olympique de Marseille.