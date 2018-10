OM : Rudi Garcia tord le cou à ce cliché qui lui colle à la peau

Dans : OM, Ligue 1, LOSC.

Régulièrement durant sa carrière, Rudi Garcia a été accusé d’être frileux avec les jeunes joueurs.

Selon plusieurs observateurs, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a parfois du mal à lancer des pépites dans le grand bain. Une réputation qui lui colle véritablement à la peau et dont il souhaite se débarrasser. Dans les colonnes du Corriere dello Sport, l’ancien entraîneur du LOSC a notamment mis en avant les exemples d’Eden Hazard et de Boubacar Kamara pour tenter de prouver qu’il s’agit en réalité d’un énorme cliché.

« On dit que je ne lance pas de jeunes, je le sais. Mais il suffit de regarder ma carrière pour voir que c’est faux. À commencer par Eden Hazard, qui est aujourd’hui un des meilleurs joueurs du Monde. À Marseille, je fais jouer Boubacar Kamara, né en 1999. Et à l’AS Roma, si je ne m’abuse, Lorenzo Pellegrini a débuté en Serie A sous mes ordres » a confié Rudi Garcia, qui a également été le premier à lancer Maxime Lopez dans le grand bain à l’Olympique de Marseille, et qui a validé le recrutement de joueurs très jeunes cet été (Radonjic, Caleta-Car). Comme quoi il n’est pas si frileux que cela dans ce domaine…