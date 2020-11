OM : Benedetto à Marseille, Lilian Thuram est coupable

Dans : OM.

Auteur d’un début de saison canon avec trois buts et cinq passes décisives, Marcus Thuram a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps en Equipe de France.

L’attaquant de Borussia Mönchengladbach est récompensé pour ses performances en Bundesliga et en Ligue des Champions, ainsi que pour sa régularité au plus haut niveau depuis près d’un an. Joueur au profil assez unique chez les Bleus, à savoir ailier rapide mais également très costaud, Marcus Thuram a plus que jamais un coup à jouer dans l’optique de l’Euro 2021 même si des joueurs comme Kingsley Coman, Wissam Ben Yedder ou encore Anthony Martial ont un temps d’avance sur lui pour accompagner Olivier Giroud, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé au championnat d’Europe.

Une chose est certaine, Marcus Thuram a effectué le bon choix en 2019 au moment de quitter Guingamp pour l’Allemagne. A cette époque, le fils du champion du monde était très courtisé à travers l’Europe. Plusieurs formations de Ligue 1 avaient notamment manifesté leur intérêt, à l’image de l’Olympique de Marseille, dont le directeur sportif Andoni Zubizarreta appréciait grandement son profil, et le préférait à Dario Benedetto afin de jouer dans l’axe. Selon les informations divulguées ce vendredi par Le Télégramme, c’est en réalité Lilian Thuram, le papa de Marcus, qui a guidé son fils vers l’Allemagne. Sans contraindre son fils, le champion du monde 1998 lui a clairement conseillé de signer en Bundesliga, un championnat qui correspond parfaitement aux qualités de l’ancien Guingampais et dans lequel les exigences de travail sont nettement au-dessus de la Ligue 1. Appelé par Didier Deschamps pour les matchs contre la Finlande, le Portugal et la Suède, Marcus Thuram doit aujourd’hui se dire qu’il a fait le bon choix. Du côté de Marseille en revanche, les regrets peuvent être immenses…