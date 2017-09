OM : Rudi Garcia rappelle qui est le patron à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Dans la foulée du match à Salzbourg, Morgan Sanson avait clairement fait savoir qu'il ne se sentait pas à sa place dans le schéma tactique décidé par Rudi Garcia et il espérait que l'entraîneur de l'Olympique de Marseille allait repenser à tout cela. Mais ce samedi, le coach de l'OM a clairement prévenu Morgan Sanson qu'il assumait totalement ses choix et qu'il était le seul à même de décider quel joueur jouait à quel poste.

A le veille du match de Nice, Rudi Garcia a mis un point final à un éventuel débat. « Les propos de Morgan Sanson ? a aussi ajouté que ce n'était pas un problème et qu'il jouait là où il serait utile à l'équipe. C'est comme ça pour tous les joueurs. On n'est pas là pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, mais pour mettre une équipe qui gagne. Pour mes attaquants, il y a une grande liberté dans les déplacements offensifs, mais une contrainte sur les replacements défensifs. Que ce soit en 4-3-3 ou en 4-2-3-1. A eux de s'exprimer. On a toujours marqué en L1, par exemple », a fait remarquer l'entraîneur de l'Olympique de Marseille.