OM : Rudi Garcia le roi des excuses, son nouveau surnom le prouve

Dans : OM, Ligue 1.

A l’heure où l’Olympique de Marseille enchaine les mauvaises performances, Rudi Garcia commence à être à court d’excuses. L’entraineur marseillais s’est souvent plaint de l’arbitrage, de la malchance, d’une domination mal récompensée, du calendrier, mais cela ne peut pas marcher à chaque coup. Ce vendredi, le coach de l’OM fait la Une de La Provence et le quotidien régional a recueilli plusieurs avis en interne où on s’interroge sur sa capacité à tenir la barre alors que le jeu, l’envie et les résultats ne sont pas au rendez-vous. Et même au sein du club phocéen, la communication d’après-match de Rudi Garcia a du mal à passer, puisque le technicien a été renommé Rudi « Blablabla » Garcia. Un sobriquet bien évidemment destiné à se moquer de ses excuses sorties pour expliquer les mauvais résultats, sans jamais assumer sa part de responsabilité ou la réalité de la situation.

Si l’ancien entraineur de Lille et de la Roma possède toujours le soutien de ses cadres devant les micros, la situation serait plus tendue en interne, où le recrutement et le fait d’avoir retiré le brassard à Steve Mandanda passeraient de moins en moins bien avec les résultats en chute libre. Autant dire que le coach récemment prolongé par la direction va devoir arrêter le « blablabla » et parvenir à relancer l’équipe marseillaise ce week-end à Angers. Sous peine de passer une très mauvaise trêve hivernale.