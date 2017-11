OM : Rudi Garcia fait le point sur l’affaire Evra

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après l’incident entre Patrice Evra et certains supporters marseillais : « Pat a de l'expérience, et il ne doit surtout pas réagir. C'est une évidence. Patrice est un joueur plus qu'expérimenté et on ne peut pas répondre, évidemment, aux insultes aussi basses soient-elles et aussi incroyables soient-elles parce qu'elles viennent d'un de nos supporters. Ce n'est pas un supporter de l'OM, car on ne peut pas insulter ses propres joueurs, on doit être derrière tout le monde ».