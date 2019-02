OM : Rudi Garcia fait le kéké « après 3 victoires », Gilles Favard l’alllume

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia est nettement plus détendu depuis que l'Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs, l'entraîneur phocéen ayant obtenu du répit de la part des supporters de l'OM, lesquels réclamaient sa tête depuis plusieurs semaines. Mais pour Gilles Favard, en s'attaquant bille en tête à Adil Rami vendredi en conférence de presse le coach de l'Olympique de Marseille a prouvé qu'il n'avait rien retenu des leçons du passé, et préférait toujours se mettre en avant.

« Rudi Garcia fait une déclaration qui n’est pas sympathique vis-à-vis de son joueur, et à la limite il le fait passer pour un imbécile. Il est en train de dire qu’Adil Rami ne sait pas ce qu’est un burn-out, c’est pas très sérieux, comme d’habitude Garcia ne fait que de la communication, constate, Gilles Favard, qui reproche au coach phocéen de retomber dans ses travers et de faire trop vite le malin suite à la série en cours du côté de Marseille. Il est regonflé parce que l’OM vient de gagner trois matches de suite, mais il y a trois matches Rudi Garcia c’était un vélo à plat et il n’aurait rien dit. On le savait tous. S’il doit lui dire de se taire et de travailler, qu’il le fasse dans le vestiaire. »