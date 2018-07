OM : Rudi Garcia confirme la venue de Caleta-Car à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Interrogé ce mercredi soir sur la possible signature de Duje Caleta-Car, après la victoire de l'OM en amical contre Nantes, Rudi Garcia n'a pas masqué sa confiance concernant une fin heureuse et rapide dans ce dossier. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille a en effet confirmé que le défenseur croate n'avait jamais été aussi proche du club phocéen. « Je suis confiant. Normalement il arrivera ce jeudi », a précisé Rudi Garcia, qui pense que d'ici 24 heures ce dossier sera définitivement réglé après la visite médicale de Duje Caleta-Car et la signature d'un contrat de cinq ans.

Ces dernières heures, on avait évoqué le retour en force du FC Séville dans ce dossier, le club andalou faisant une offre financièrement supérieure à celle de l'OM afin d'obtenir la venue du défenseur international croate, qui évolue actuellement à Salzbourg. Du côté de l'Olympique de Marseille, on semble avoir définitivement la main dans ce dossier et c'est bien sous le maillot de l'OM que Duje Caleta-Car devrait évoluer la saison prochaine.