OM : Rudi Garcia a trouvé mieux que Balotelli à Marseille

Dans : OM, Ligue 1, OGCN.

Alors que l'OGC Nice espère retrouver un grand Mario Balotelli contre l'Olympique de Marseille, Rudi Garcia a donné son ressenti sur l'attaquant italien.

Dimanche, Mario Balotelli aurait pu fouler la pelouse de l'Allianz Riviera de Nice sous le maillot du club phocéen. Mais c'est bel et bien avec la tunique des Aiglons, portée depuis 2016, qu'il fera son retour en Ligue 1. Et pourtant, l'attaquant transalpin a bien failli signer à l'OM lors du dernier mercato estival, mais les trois parties concernées par ce potentiel transfert n'ont jamais réussi à trouver un accord, malgré de longs mois de négociations. Pas un regret pour Rudi Garcia.

« Balotelli ? Je vais répéter ce que j'ai déjà dit : on n'avait pas besoin de prendre un attaquant, parce que le grand attaquant de l'OM, c'est son attaque, son animation offensive. On a la deuxième attaque du championnat. Il y a aussi des opportunités en termes de recrutement, Mario a été un joueur de grande classe, on a été près de le faire, on a été loin de le faire. Cela reste un joueur de très haut niveau, s'il joue, on fera tout pour l'empêcher de briller et se donner ainsi plus de chances de gagner le match. C'est aussi simple que ça », a lancé, en conférence de presse, l'entraîneur de l'OM, qui espère que Mitroglou et Germain feront mieux que Balotelli dimanche, alors que Super Mario a pris l'habitude de briller face à l'OM, avec plusieurs buts sur les deux dernières saisons.