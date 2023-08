OM ‍: Ruben Blanco et les penalties, la fraude est dénoncée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM s'est fait éliminer de la Ligue des champions ce mardi soir par le Pana... Un coup dur terrible pour les Phocéens et Marcelino, auteur d'un choix contesté avant la séance des tirs au but.

Un petit tour et puis s'en va. Ce mardi soir, l'OM a connu une terrible désillusion en se faisant éliminer de la Ligue des champions par le Pana. Les Grecs étaient pourtant bien mal en point après avoir été menés 2 buts à 0. Mais en toute fin de rencontre, le club d'Athènes a glané un penalty presque inespéré suite à une main malencontreuse de Mattéo Guendouzi. Quelques minutes plus tard, le vice-champion du monde ratera en plus son tir au but, sachant que Ruben Blanco n'en aura sorti aucun. Le portier espagnol avait remplacé Pau Lopez juste avant la séance. De quoi troubler certains observateurs.

Ruben Blanco, l'immense incompréhension

Rubén Blanco es el portero que más penaltis recibió en las últimas 10 Ligas de Primera División sin haber parado NINGUNO (22 lanzados, 20 fueron gol y 2 fuera). Sorprendentemente, hoy Marcelino García Toral decide cambiar a Pau López por Rubén Blanco en el 120' para los penaltis. — Fran Martínez (@LaLigaenDirecto) August 15, 2023

Alors que l'OM se faisait sortir par le Pana, le journaliste Fran Martinez a en effet donné une information assez troublante sur le choix de Marcelino. Car Ruben Blanco n'est en fait pas du tout un spécialiste des tirs au but ! Ruben Blanco a subi 22 penalties contre lui en Liga sur les dix dernières saisons et il en a arrêté... 0. Il n'avait jamais participé à une séance de tirs au but et sa présence face au Pana a donc logiquement surpris. Voilà une première grosse polémique à laquelle Marcelino sera sans doute invité à répondre dans les prochains jours. La conférence de presse avant le déplacement à Metz vendredi soir en Ligue 1 risque d'être un peu tendue pour l'ancien entraineur de Bilbao. L'OM se doit de rebondir et vite. Car si le club phocéen a dit adieu à la Ligue des champions, il sera engagé en Ligue Europa et peut nourrir de belles ambitions sur la scène nationale. C'est tout ce qu'espèrent les fans marseillais.