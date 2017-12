OM : Roussillon, la nouvelle idée de l'OM pour faire oublier Evra

Dans : OM, MHSC, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ précipité de Patrice Evra en octobre dernier, l’Olympique de Marseille se retrouve en difficulté au poste de latéral gauche.

Effectivement, Rudi Garcia ne peut plus compter que sur Jordan Amavi dans ce secteur de jeu, le coach phocéen ayant la volonté de ne pas « griller » trop vite le jeune Christopher Rocchia (19 ans). Du coup, ce poste est devenu prioritaire à un mois du mercato, d’où l’intérêt de l’OM pour Pedro Rebocho, défenseur de Guingamp qui figurerait dans la short-list des décideurs olympiens. En plus de l’international espoir portugais, l’Olympique de Marseille serait également intéressé par Jérôme Roussillon. Auteur d’un excellent début de saison à Montpellier (1 but, 2 passes décisives), le latéral gauche français a la cote au mercato à en croire L’Equipe.

En plus du club phocéen, le FC Séville s’intéresse de près à lui. Plusieurs formations allemandes pourraient également passer à l’offensive dans les prochaines semaines (Wolfsburg, Hambourg). Du côté du MHSC, la volonté de la direction est très claire : prolonger un joueur majeur dont le contrat arrive à expiration en juin 2019. Il n’y a pas le feu, mais les dirigeants pailladins sont bien conscients que les bonnes prestations de leur n°24 vont continuer d’attirer le regard des curieux au mercato. Reste désormais à savoir si l’Olympique de Marseille, à la recherche d’une doublure à Jordan Amavi, en fera sa priorité hivernale. Et si oui, quel sera le tarif du natif de Sarcelles…