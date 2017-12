OM : Le remplaçant d'Evra est déjà en L1, et coûte 1,5 ME

Dans : OM, EAG, Mercato, Ligue 1.

Avec le départ de Patrice Evra fin octobre, Rudi Garcia a un léger problème au poste de latéral gauche au sein de son effectif.

En effet, le coach de l’Olympique de Marseille, désireux de ne pas griller trop vite Christopher Rocchia, n’a qu’une solution viable à ce poste : le néo international français Jordan Amavi. En ballottage très favorable pour se qualifier pour les 16es de finale de la Ligue Europa, le club phocéen doit impérativement se renforcer à ce poste selon son entraîneur. Ainsi, RMC révèle que les dirigeants de l’OM s’intéressent de près à Pedro Rebocho.

Recruté par Guingamp en provenance de Benfica contre 1,5ME cet été, le latéral gauche de 22 ans a un profil qui plaît particulièrement à la cellule sportive de l’OM. Gaucher, vif et puissant dans les duels, l’international espoir portugais correspond à ce que recherchent les décideurs phocéens. D’autant qu’il ne coûterait pas cher, et que Jacques-Henri Eyraud « ne souhaite pas casser sa tirelire pour s’offrir un transfert de complément ». Nice et des clubs italiens surveillent également la situation du joueur. Par ailleurs, Marseille étudie actuellement d’autres profils à ce poste de latéral gauche mais les noms n’ont pas (encore) filtré. Le mercato ne commence que dans un mois, mais le téléphone portable d’Andoni Zubizarreta chauffe déjà. Dans un seul objectif : offrir à Rudi Garcia un effectif capable de jouer sur quatre tableaux.