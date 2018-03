OM : Rothen détruit l’effectif de l’OM en une phrase

Dans : OM, Ligue 1.

Après trois défaites consécutives, à relativiser tout de même compte tenu du contexte et de l'adversaire, l’Olympique de Marseille doit absolument reprendre sa marche en avant contre Nantes ce dimanche.

La course au podium, et l’idée de rester dans les foulées de l’AS Monaco, guident les joueurs vers cet impératif de points à aller chercher. Pour cela, les Marseillais vont devoir retrouver leurs deux leaders offensifs, Florian Thauvin et Dimitri Payet. Ce dernier peine à enchainer les bons matchs, et semble toujours loin de sa meilleure forme physique. Ce n’est toutefois pas un problème selon Jérôme Rothen, car même si l’ancien nantais n’est pas aussi tranchant qu’il ne l’a été sous Bielsa ou à West Ham, il demeure bien au-dessus de ses concurrents.

« On est très exigeant avec lui depuis qu’il est revenu à l’OM, mais je trouve qu’il apporte au collectif. Sur un coup de patte, il peut toujours être décisif. On voit qu’à l’OM les remplaçants n’ont pas le niveau d’un Payet même à 80 % », a balancé l’ancien joueur du PSG dans L’Equipe. Une attaque en règle à l’égard des remplaçants offensifs de la formation de Rudi Garcia, même si ce constat ne garantit pas à Payet d’être dans le groupe France pour la Coupe du monde s’il continue sur ce rythme.