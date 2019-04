OM : Rothen brise le rêve de Marseille et tacle sèchement Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

Cinquième de Ligue 1 après la victoire de Saint-Etienne contre Nîmes, l’Olympique de Marseille s’apprête à vivre une fin de saison difficile.

Et pour cause, les hommes de Rudi Garcia espéraient gêner Lyon et arracher une place sur le podium, et les voilà dans l’obligation de batailler… pour simplement récupérer la quatrième place. Rien de bien surprenant pour Jérôme Rothen, qui dénonce le management de Rudi Garcia depuis plusieurs semaines maintenant. Et qui en a remis une couche sur l’antenne de RMC Sport, dénonçant les choix du coach marseillais et condamnant définitivement l’OM dans la course au podium.

« Pour moi, le podium, c’est mort, je le dis depuis un certain temps. C’est vrai que les derniers résultats masquaient un petit peu le reste, mais t’as l’impression que vu que les équipes de tête stagnaient l’OM pouvait un peu se rapprocher. Il y avait en plus à l’horizon le Marseille – Lyon qui aurait pu être décisif. Mais tu te voilais la face. De toute façon, ce qui est sûr, c’est que la gestion de Garcia n’est pas bonne. Garcia nous expliquait que l’équipe fonctionnait bien, mais c’est le cas face aux équipes qui ne sont pas les meilleures du championnat. Sa gestion fait qu’aujourd’hui les joueurs, ils lâchent » a fait savoir Jérôme Rothen, pour qui la fin de saison est donc quasiment sans enjeux pour Marseille. Espérons tout de même que les partenaires de Florian Thauvin ne raisonnent pas ainsi…