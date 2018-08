OM : Florian Thauvin exige une hausse de salaire et vite à l'OM !

Dans : OM, Ligue 1.

Florian Thauvin n'a pas traîné pour fêter avec l'Olympique de Marseille son titre de champion du monde, l'international tricolore, entré en seconde période vendredi soir contre le TFC, marquant le quatrième et dernier but de l'OM. Mais, s'il ne masque pas son bonheur d'être à Marseille, Florian Thauvin souhaite que son statut lui bénéficie directement de manière financière. Et c'est dans ce sens que Jean-Pierre Bernès a rencontré deux fois les dirigeants de l'Olympique de Marseille lors des dernières semaines affirme L'Equipe.

Troisième salaire de l'OM avec 420.000 euros par mois, derrière Dimitri Payet et Luiz Gustavo, Florian Thauvin estime qu'il mérite mieux que cela et c'est le message qui a directement été transmis à Jacques-Henri Eyraud. Car même si sa précédente augmentation date seulement de l'an passé, lorsqu'il a prolongé avec Marseille jusqu'en 2021, Florian Thauvin est persuadé que les faits lui donnent raison. « Florian Thauvin ne s’en cache pas auprès de ses proches, après sa dernière saison tonitruante, il souhaite une revalorisation salariale conséquente », explique le quotidien sportif, qui précise qu'aucune grosse offre n'est parvenue à l'OM le concernant durant ce mercato.