OM : Rongier, Payet... Marseille régale Rothen !

Dans : OM.

Sur la pelouse du SCO d’Angers mardi soir, l’Olympique de Marseille n’a pas tremblé et a enchaîné une cinquième victoire de suite en Ligue 1 (0-2).

Une performance acquise grâce à une belle osmose collective, mais également grâce à des individualités fortes qui s’affirment au fil des matchs. Au milieu de terrain, Valentin Rongier s’est par exemple imposé comme un véritable taulier, malgré les doutes ayant entouré sa signature en toute fin de mercato. De plus, dans le secteur offensif, Dimitri Payet n’en finit plus d’être décisif. Et ce sont précisément ces deux joueurs que Jérôme Rothen a souhaité mettre en avant sur RMC après le succès de l’OM en Anjou.

« Certains envoyaient déjà Rongier en Equipe de France au moment où il a signé à Marseille. Moi j’avais un doute sur son niveau contre les grosses équipes de Ligue 1. J’étais septique sur son apport. Mais il s’acclimate assez vite, donc c’est bien. D’autant que ce milieu de terrain performe avec Morgan Sanson, qui est très bien. En revanche, le gros point noir du milieu à Marseille, c’est Strootman. Et je me demande si le milieu de l’OM ne serait pas meilleur avec Lopez à la place de Strootman. Et puis il faut parler de Payet. Le niveau international, tu l’as ou tu ne l’as pas et lui indiscutablement, il l’a. C’est lui qui fait la passe décisive, qui met le penalty. Payet, c’est le joueur qui te permet de rester aussi haut » a félicité l'animateur de "Rothen Régale", totalement fan de cet OM qui s’impose comme l’indiscutable dauphin du PSG en ce début de saison.