OM ‍: Rongier out, Gattuso lance une pépite à Marseille

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très mauvaise nouvelle pour l’OM, Valentin Rongier est blessé au genou gauche et va manquer plusieurs semaines. L’occasion pour Gennaro Gattuso de lancer dans le grand bain la pépite Bilal Nadir.

Malgré les critiques dont il fait parfois l’objet de la part des supporters de l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier était un titulaire indiscutable aux yeux de Gennaro Gattuso, qui avait conforté l’ancien Nantais dans son rôle de capitaine. Victime d’un déchirement osseux au genou gauche, Rongier va manquer plusieurs semaines de compétition et ne reviendra pas avant le début de l’année 2024. Un coup dur pour Gennaro Gattuso, qui peut heureusement compter sur le retour en force de Geoffrey Kondogbia en plus de Jordan Veretout dans ce secteur de jeu.

Gattuso va lancer Nadir dans le grand bain à l'OM

Azzedine Ounahi devrait également revenir de blessure d’ici peu tandis qu’Amine Harit peut évoluer dans plusieurs positions au milieu de terrain. En plus de tous ces joueurs, Gennaro Gattuso a l’intention de lancer dans le grand bain Bilal Nadir. Entré en jeu face à l’AEK Athènes lors du match aller, le milieu de terrain de 19 ans sera appelé à jouer davantage dans les semaines à venir. « Il faut faire de notre mieux avec les joueurs que nous avons à notre disposition. On a de bons joueurs comme Kondogbia et Veretout. Je pense aussi que le moment est arrivé pour que Bilal Nadir prenne des responsabilités dans le jeu » a commenté Gennaro Gattuso devant la presse avant la 4e journée de Ligue Europa, avant de poursuivre.

« Rongier est un grand capitaine, qui a beaucoup de respect pour l’équipe. Après l’annonce de sa blessure, il était désespéré et avait les larmes aux yeux, ce qui montre son respect pour les valeurs de cette équipe » a indiqué Gennaro Gattuso, lequel a également indiqué qu’il aurait une discussion dans les prochains jours avec Pablo Longoria en ce qui concerne « l’avenir » au poste de milieu de terrain après la blessure de Valentin Rongier. Ce qui veut dire que l’OM n’exclut pas le recrutement d’un joker, d’un joueur libre ou tout simplement d’un renfort lors du mercato hivernal. Rappelons par ailleurs que l'OM n'a plus qu'un mois à attendre avant d'enregistrer un retour de taille dans son effectif : celui de Pape Gueye, suspendu par le Tribunal arbitral du Sport jusqu'à début décembre et qui pourra de nouveau jouer avec l'OM d'ici trois à quatre semaines.