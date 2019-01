OM : La tempête fait rage, McCourt et Eyraud se cachent

Dans : OM, Ligue 1.

Déjà décevants en fin d’année 2018, les résultats ont plongé avec ce mois de janvier de toutes les catastrophes, marqué notamment par l’élimination en Coupe de France face à Andrézieux, club du 4e échelon.

Depuis, l’OM ne remonte pas la pente et la vindicte populaire ciblant principalement Rudi Garcia ne faiblit pas, bien au contraire. Dans cette tempête, la direction reste pour le moment silencieuse devant les médias, et ne s’active pas plus que cela dans les coulisses. Le marché des transferts ne s’est clairement pas accéléré, et le poste de Rudi Garcia ne semble pas plus en danger que cela, en raison de sa prolongation récemment signée. Un sentiment d’immobilisme que La Provence dénonce dans ses colonnes ce vendredi.

« Loin de Marseille, de son agitation frénétique et sa fronde galopante, Frank McCourt n’est pas disposé à actionner ce levier. Confronté à sa première crise, Jacques-Henri Eyraud tente de garder le cap et son flegme. Muet après le couac cruel dans le Chaudron, resté éloigné des projecteurs et des médias, le président novice soutient Rudi Garcia, même si quelques voix discordantes commencent à émerger du côté du centre Robert Louis-Dreyfus », explique ainsi le quotidien local, pour qui la situation ne provoque pas une panique générale dans les entrailles du club. Il faut dire que limoger le technicien français serait un investissement coûteux, mais peut-être le prix nécessaire à un décollage pour aller chercher la lucrative Ligue des Champions. Qui par miracle, n’est pas encore si éloignée que cela malgré les résultats récents.