OM ‍: Rongier intouchable, il tacle De Zerbi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé depuis le début de la saison, Valentin Rongier était titulaire à Lens samedi. L’ancien capitaine de l’OM a prouvé à Roberto De Zerbi qu’il avait l’étoffe d’un titulaire en se montrant capital dans le succès marseillais.

Ces dernières années, les coachs ont défile à l’Olympique de Marseille avec André Villas-Boas Jorge Sampaoli, Igor Tudor ou encore Marcelino. A chaque fois ou presque, Valentin Rongier a commencé sur le banc avant de convaincre les coachs en place de lui faire confiance et d’en faire un rouage essentiel. Ce scénario vu mille fois pourrait de nouveau se répéter avec Roberto De Zerbi. Pour sa défense, le coach italien n’avait pas un Rongier à 100% en début de saison car l’ancien Nantais revenait d’une grosse blessure. Mais après le match à Lens, le coach italien a reconnu qu’il ne pourrait plus se passer de l’ex-capitaine de l’OM désormais.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Valentin Rongier (@valrongier28)

« Cette équipe a besoin de Valentin Rongier, il met de l'ordre sur le terrain. Il a fait un gros match, à sa sortie ce n’était plus pareil » a avoué Roberto De Zerbi, comblé par la performance colossal de son milieu de terrain, buteur et hyper précieux à la récupération. La Provence ne s’y est d’ailleurs pas trompé en lui accordant ce dimanche la note de 6,5/10. « Il attendait ce retour dans le onze de départ et il n’a pas déçu. Pour sa deuxième titularisation de la saison, il n’a pas tremblé au moment de se présenter devant Samba. Il est monté en puissance avec sobriété avant d’être remplacé par Nadir » apprécie le quotidien local.

Florent Gautreau met un petit tacle à Roberto De Zerbi

Du côté de Florent Gautreau, grand défenseur de Valentin Rongier sur les ondes de RMC, on n’a pas résisté à la tentation de mettre un petit taquet à Roberto De Zerbi. « Ah tiens Rongier titulaire et buteur… C’est marrant ces coachs qui mettent du temps à proposer des choses qui ont l’air évidentes… Comme Fofana à Lyon » a publié le journaliste de l’After Foot, qui réclame Valentin Rongier dans le onze de l’OM depuis plusieurs semaines et qui a enfin été comblé avec le choix de Roberto De Zerbi à Lens. A présent, on n’imagine plus l’entraîneur transalpin se passer de son milieu de terrain, dont l’association avec Rabiot et Hojbjerg s’est avérée très prometteuse à Bollaert.