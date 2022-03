OM : Rongier avec du bide, il aurait honte

Dans : OM.

Par Claude Dautel

A 27 ans, Valentin Rongier n'a pas l'intention de perdre du temps et pour être à la hauteur des attentes de l'Olympique de Marseille, il s'impose un travail physique énorme et a une hygiène de vie impeccable. Les kilos en trop c'est sa hantise.

Les footballeurs professionnels le savent, au retour des vacances, les supporters regardent de près les photos prises à l’entraînement et les commentaires sur certaines courbes apparues sous le maillot tombent sans pitié. A l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet a pris sa dose de rage lorsqu’il est apparu avec quelques kilos en trop, mais s’il y a bien un joueur dont le physique reste impeccable, c’est Valentin Rongier. L’ancien nantais, qui s’autorise juste une prise de poids de 2 kilos maximum et pendant deux semaines seulement au moment des vacances estivales, travaille dur pour afficher un corps musclé et sans un poil de graisse. Dans le Journal du Dimanche, le milieu de terrain replacé comme défenseur droit par Jorge Sampaoli, avoue qu’il attache une importance énorme à ce travail invisible et que cela contribue à faire de lui un joueur plus fort et plus efficace. Même s’il n’a pas encore fait appel à un diététicien et un coach personnels, que ses représentants lui proposent, Valentin Rongier surveille de près son physique.

Rongier fait du muscle, pas du gras

Dans le JDD, il assume cette grande rigueur. « C'est sûrement psychologique, mais j'ai besoin de me sentir fort. Je n'ai pas envie de me retourner dans quelques années et réaliser que j'ai été trop bête pour franchir des paliers (...) Sans être narcissique, je trouve important de me plaire. J'aime voir un corps d'athlète quand je regarde dans le miroir (...) Dans le vestiaire, on charrie ceux qui ont un peu de ventre », explique Valentin Ronger, qui reconnaît que ses débuts au centre de formation de Nantes avaient pesé dans ce travail physique. En effet, à cette époque, il avait face à lui des grands gaillards qui lui mettaient la misère lors des duels. À grands coups de travail et en adoptant une hygiène de vie impeccable, le joueur de 27 ans a rapidement montré qu’il pouvait rivaliser avec des joueurs plus balaises.