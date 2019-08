OM : Rongier à Marseille, le comptable de l'OM résiste

Dans : OM, Mercato, FC Nantes, Ligue 1.

En dehors du dossier Juan Miranda, où la lutte fait rage pour l'Olympique de Marseille puisque plusieurs clubs veulent aussi se faire prêter le jeune défenseur espagnol de la réserve du FC Barcelone, la seule opération un peu avancée pour l'OM concerne Valentin Rongier. Ce n'est pas la première fois que le nom du joueur nantais circule sur la Canebière, Marseille étant souvent cité en concurrence avec l'Olympique Lyonnais dans ce dossier. Mais du côté de Jacques-Henri Eyraud et d'Andoni Zubizarreta, Valentin Rongier ressemble clairement à une priorité. Cependant, dans ce dossier, comme dans d'autres, rien n'est simple pour l'Olympique de Marseille lors de ce mercato.

Car comme l'affirme ce jeudi L'Equipe, tant que l'OM n'aura pas vendu un ou des joueurs, faire venir le joueur du FC Nantes sera impossible. Les comptes financiers sont ce qu'ils sont, à savoir pas vraiment en grande forme, et chaque signature doit être compensée par une vente. Et à moins de trois semaines de la fin du mercato estival, le temps commence à presser dans le dossier Valentin Rongier, d'autant qu'avec la venue de Christian Gourcuff sur le banc de Nantes, les bons de sortie pourraient être redistribués, même s'il y a quelques mois l'agent de Rongier avait annoncé un départ certain cet été. L'Olympique de Marseille va donc devoir trouver des clients pour Strootman, Sanson ou Thauvin avant de passer à l'action.