OM : Rongier à Marseille, c'est ok à un détail près !

Dans : OM, Mercato, FC Nantes.

Le mercato estival 2019 est entré dans ses six dernières heures et si Valentin Rongier est bien à Marseille, et même plus précisément à la Commanderie, et qu'il a passé sa visite médicale, le milieu de terrain n'a pas encore signé son nouveau contrat. Et pour cause, Jacques-Henri Eyraud et Waldemar Kita négocient encore sur l'accord que l'OM et Nantes doivent trouver avant minuit. Selon Ludovic Deroin, les deux clubs auraient accepté le principe d'un transfert moyennant 13ME plus 2ME de bonus. Mais le journaliste de Canal+ affirme que c'est sur le pourcentage sur une future et éventuelle revente de Valentin Rongier que les discussions coincent depuis quelques heures. A priori, l'opération devrait tout de même se faire avant la deadline, Luiz Gustavo attendant lui aussi du côté d'Istanbul que le dossier Rongier soit bouclé avant de signer son contrat. Le fax de l'OM va chauffer....