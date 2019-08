OM : Rongier à Marseille, c’est en bonne voie !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Andoni Zubizarreta souhaite le recruter depuis plus d’un an, va-t-il enfin obtenir gain de cause ?

Ce n’est un secret pour personne, l’Olympique de Marseille souhaite recruter Valentin Rongier au mercato. En effet, le capitaine du FC Nantes est la priorité du directeur sportif phocéen pour régénérer son milieu de terrain. Et si le club provençal semble manquer de liquidités, l’aboutissement de cette opération serait en excellente voie selon les informations récoltées par Olivier Tallaron, journaliste pour Canal Plus.

« Les discussions entre l’Olympique de Marseille, Valentin Rongier et le FC Nantes avancent. Le match de samedi entre Nantes et l’OM ralentit les choses. Mais le clan Rongier est quand, même si Marseille est toujours en manque de liquidités » indique le journaliste via Twitter. Reste maintenant à savoir si une vente que l’on ignore encore est dans les tuyaux, et permettrait ainsi de boucler la venue de Valentin Rongier. Récemment, un prêt de Kevin Strootman vers l’Inter Milan ou encore un transfert de Morgan Sanson vers le Milan AC ou Naples ont brièvement été évoqués…