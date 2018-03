OM : Rongier à l'OM, ça coule de source au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

« C'est un très bon joueur, il comprend le jeu. Il joue vite, il anticipe et il aime le football. C'est toujours intéressant d'avoir des joueurs comme ça ». Il y a deux semaines, Andoni Zubizarreta dressait des louanges à Valentin Rongier sur l’antenne de SFR Sport. Ce n’est un secret pour personne : le directeur sportif espagnol adore le milieu de terrain du FC Nantes. Et il se murmure qu’il pourrait être l’une des priorités de l’OM durant le mercato estival. Une information qui va forcément intéresser le joueur qui a récemment déclaré sur Canal + qu’il était « ambitieux » et que s’il avait une « opportunité », il y « réfléchirait très fortement ».

Journaliste à Ouest-France, Jean-Marcel Boudard estime que cela pourrait matcher entre Valentin Rongier et Rudi Garcia, même si le joueur ne colle pas avec l’effervescence d’un club comme l’OM, selon lui. « Du point de vue de sa personnalité, il ne colle pas forcément à l'idée qu'on peut se faire de l'effervescence d'un club comme l'OM, mais il a beaucoup de caractère, et je le vois bien travailler avec Garcia par exemple. Il aime échanger avec ses coachs » a expliqué le journaliste sur Le Phocéen avant de confier que le FC Porto d’un certain Sergio Conceiçao était également sur les rangs.

« Conceiçao voulait l'emmener avec lui à Porto l'été dernier, mais il a préféré faire une année de plus en Ligue 1 pour continuer sa progression. Il a même prolongé dans la foulée et il ne partira pas pour partir. Il regardera tous les paramètres, car il est très attaché à son club ». Autant dire que l’OM devra batailler pour arracher la signature de Valentin Rongier, également très apprécié en Espagne et en Italie.